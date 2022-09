I Carnevali della Sardegna in scena domani a Quartu

Quartu Sant'Elena. La Casa di Suoni e Racconti porta sul palco dell’Antica Casa Olla di Quartu i simboli carnascialeschi della Sardegna attraverso le memorie letterarie di vari Autori Sardi. Lunedì 19 Settembre 2022 in scena “Maschere di Carta” con l’attore Franco Siddi e l’Orchestra Popolare Next Mediterraneo.



Secondo appuntamento per la Casa di Suoni e Racconti a Quartu Sant’Elena con la Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica - SIGNIFICANTE - A FINI SERRAU. Lunedì 19 Settembre 2022 alle ore 20:00 il Cortile dell’Antica Casa Olla (Via Eligio Porcu 29, Quartu Sant’Elena) sarà lo scenario dello spettacolo Maschere di Carta, il Concerto Narrativo, firmato Casa di Suoni e Racconti, dedicato ai Simboli dei Carnevali della Sardegna. In linea con l’orizzonte multiartistico della Compagnia, lo spettacolo sperimenterà un dialogo scenico in cui Parola, Musica e Immagini faranno rivivere sul palcoscenico uomini, bestie, cavalieri, re e fantocci. Il Concerto Narrativo si presenta come un incontro sonoro tra la voce dell’attore Franco Siddi, le chitarre del musicista Andrea Congia e l’Orchestra Popolare Next Mediterraneo (Andrea Cocco - fisarmonica/strumenti tradizionali sardi, Massi Medde - basso elettrico, Paolo De Liso - batteria/percussioni, Walter Demuru - electronics). Le Videoscenografie curate da William Lenti e Walter Demuru completeranno il quadro e, attraverso Poesie e Simboli, saranno le compagne di viaggio della Parola e della Musica. La creazione artistica nata nel 2016 su iniziativa del musicista Andrea Congia, si è sviluppata negli anni anche grazie all’apporto artistico del performer Felice Montervino, dell’attrice e cantante Manuela Ragusa, dell’attore Giacomo Casti e del progetto musicale Fàulas.

Lo Spettacolo è inserito all’interno del programma culturale promosso e patrocinato dal Comune di Quartu Sant’Elena Quartu Estate 2022 - Ripensare la Città - Attività Culturali, Spettacoli e Arte. Il programma quartese dell’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti terminerà Giovedì 22 Settembre sempre alle ore 20:00 presso l’Antica Casa Olla con lo spettacolo dedicato al celebre romanzo Paese d’Ombre di Giuseppe Dessì, coprodotto con la Compagnia Cada Die Teatro, con in scena l’attore Pierpaolo Piludu e il chitarrista Andrea Congia.

La rassegna Significante, primo segmento del programma artistico annuale della Compagnia, è resa possibile grazie al supporto di numerosi partner e gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari. A sostegno dell’intero Progetto con cui la Casa di Suoni e Racconti indaga l’agire performativo della Musica, è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2022). Il costo del biglietto d’ingresso per assistere allo spettacolo è di 5 euro ed è consigliata la prenotazione.



SUL WEB: www.traparolaemusica.com

EVENTO FACEBOOK: https://fb.me/e/6WqIh4fZU