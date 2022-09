Sassari. Riprendono in Sala Sassu i Mercoledi’ del Conservatorio

Sassari. Dopo la pausa estiva riprende in Sala Sassu la stagione concertistica dei “Mercoledì del conservatorio” organizzata dall’istituto di alta formazione cittadino. La rassegna rappresenta un appuntamento atteso e molto seguito dai tanti appassionati di musica sassaresi che possono assistere a raffinati concerti che spaziano su un'ampia varietà di generi musicali. La manifestazione coinvolge come di consueto studenti, docenti del Canepa e diversi artisti ospiti. Martedì 20 anziché mercoledì 21 si riparte alle 19 con l'Ensemble del Conservatorio formato da Antonio Puglia clarinetto, Gavino Mele corno, Angelo Russo fagotto, Michelangelo Lentini violino, Matilde Podda violino, Valentino Marongiu viola, Paolo Tedde violoncello, Sergio Fois contrabbasso Il programma del concerto presenta il settimino in Mi bemolle maggiore op. 20 di Ludwig van Beethoven e il quintetto in La maggiore K. 581 di Wolfgang Amadeus Mozart per clarinetto e archi. Il prossimo appuntamento si svolgerà mercoledì 28 settembre e avrà come protagonista la pianista Elena Ortu impegnata in un repertorio di musiche di Bach, Busoni, Debussy e Schuman .