Trasferimento dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) dell’Aou di Sassari

Il personale sarà raggiungibile anche telefonicamente ai numeri 079.2645614 - 638 e tramite e-mail all'indirizzo: urp@aouss.it - urp@pec.aou.ss.it













L’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) dell’Aou di Sassari si trasferisce: lascia il piano terra dell'ospedale Santissima Annunziata per andare al piano terra del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa. I cittadini potranno rivolgersi nella nuova sede dell’Urp a partire da martedì 20 settembre. L’accesso al Palazzo Rosa, come per altri servizi dell’azienda, è consentito dal cancello all'incrocio tra via Monte Grappa e via Padre Manzella. Gli utenti che avessero necessità di rivolgersi agli uffici dell’Urp dovranno esibire il green pass e indossare la mascherina.Gli orari per i contatti sono i seguenti: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, e il pomeriggio, il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.