Aou Sassari. Il 20 settembre temporanea interruzione dei collegamenti con la Smac

Si informa l'utenza che limitatamente al giorno 20 settembre il Servizio della Smac non sarà raggiungibile né via mail né via telefonica, compreso il numero verde.In quella data, infatti, sarà avviato un necessario aggiornamento delle reti dati e telefoniche, utile a migliorare il servizio per le cittadine che si rivolgono al servizio.L'utenza potrà contattare la Smac a partire dal giorno 21 settembre.