I migliori film dal 2000 in poi

Se c’è una tipologia di film capace di emozionare e far rivivere ai tifosi quell’emozione sopita magari da una stagione così così, è quella che tratta la tematica del calcio. Il cinema, fin dalla metà del ‘900 ha capito che gli spettatori sarebbero stati entusiasti nel vedere su grande schermo la storia che si cela dietro ai campioni più amati di sempre.



Ci sono film sul calcio che rimarranno nella storia, come Fuga per la Vittoria o Shaolin Soccer, anche se per motivi molto diversi! Dal 2000 in poi sono stati prodotti alcuni film davvero molto interessanti e vorremmo presentarvene quattro che sicuramente andranno incontro ai gusti di molti, se non di tutti.

L’uomo in più

Questo è il primo lungometraggio di Paolo Sorrentino, regista molto amato e stimato nel nostro Paese e anche all’estero. La storia ruota attorno a due figure principali, una di queste è un calciatore all’apice della sua carriera.

Viene trattato il tema scottante delle scommesse illegali che ruotano attorno al mondo del pallone. Il protagonista, Antonio, subirà un infortunio che porrà fine alla sua carriera e anche la sua vita sentimentale subirà un notevole contraccolpo. Un pugno nello stomaco che ci fa capire quanto caduca sia la felicità.

Mean Machine

In realtà si tratta di un remake e sì, molto probabilmente, la storia già vi dice qualcosa. Un calciatore, ex capitano della nazionale in un film sul calcio inglese , accusato di aver venduto una partita finisce in galera. Stimato da alcuni, odiato da altri, riuscirà comunque a farsi stimare da un numero di carcerati sufficiente per organizzare una squadra pronta a dar battaglia contro i secondini. Una commedia a tratti drammatica che mostra il lato sporco del mondo dello sport, ma che ne permette un’efficace redenzione.

Il Grande Torino

Questo film ripercorre la storia di quella che è stata una delle squadre più forti di sempre, appunto: il Grande Torino. Il film si incentra sulla vita di Angelo, grande tifoso del Torino che, attraverso sacrifici e allenamento riesce a entrare a far parte della squadra che stima da sempre. Purtroppo, però, nonostante Angelo riuscirà a salvarsi, non si può parlare di un vero e proprio lieto fine, dato che, come molti già sapranno, uno dei club con più talento al mondo finirà la sua storia sulla collina di Superga , a causa di un terribile incidente aereo.

The Firm

The Firm racconta invece un aspetto particolare del gioco del calcio. Il fenomeno delle “firm” in Inghilterra si fa sentire in maniera piuttosto pesante. Questi gruppi organizzati di tifosi che dicono di amare il loro club ma che in realtà usano la passione come scusa per sfogare gli istinti più bassi attraverso violenza e atti criminali stanno aumentando a dismisura negli ultimi anni. Se all’interno degli stadi inglesi, la violenza è dimenticata, per le strade succede di tutto. Un giovane per essere accettato dagli altri decide quindi di entrare in uno di questi gruppi, dal quale risulterà essere piuttosto difficile uscirne. Uno spaccato di vita che fa riflettere.