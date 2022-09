Il Premio Bacchiddu per due giovani laureati in Agraria all’Università di Sassari

Sassari. Il dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari ospiterà il prossimo 23 settembre, presso l’Aula Magna Barbieri alle ore 11:00, la consegna dei due Premi al Merito erogati dalla Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu, intitolata al giovane studente del Dipartimento di Agraria prematuramente scomparso.

I due premi, del valore di 1250 euro ciascuno, destinati a due neolaureati dei corsi magistrali in Sistemi Agrari e in Scienze delle produzioni zootecniche dell’a.a. 2020-21, sono stati assegnati, dopo una rigorosa procedura di selezione indetta dal Dipartimento di Agraria, con l'obiettivo di valorizzare il percorso di studi di studenti e studentesse meritevoli di aver coniugato l’eccellenza dei risultati con il rispetto dei tempi e delle scadenze accademiche.



Quest’anno i due vincitori del Premio sono stati Matteo Frau, laureato magistrale in Sistemi Agrari e Giuseppe Tolu, laureato magistrale in Scienze delle Produzioni Zootecniche. Entrambi hanno concluso brillantemente in corso i loro percorsi di studi con 110 e lode e una media delle votazioni riportate nei singoli esami prossima al 30. I due premiati hanno concluso gli studi pochi mesi fa, discutendo due tesi di laurea sperimentali: “Analisi genomica sulla resistenza al Maedi-Visna Virus negli ovini di razza Sarda” (relatore prof. N. Macciotta), per Giuseppe Tolu e “Analisi dell’evoluzione di varietà di orzo coltivato (Hordeum vulgare L.) valutate nel Centro-Sud Italia” (relatore prof. D. Rau), per Matteo Frau.



Alla cerimonia, aperta al pubblico, interverranno i membri della Fondazione e gli studenti di quella che fu l’Università di Gabriele, quel mondo dove costruì le basi per il suo futuro professionale, coltivò le amicizie della vita e visse esperienze e sogni che adesso animano il lavoro della Fondazione a lui intitolata. Il luogo di consegna del Premio, il Dipartimento di Agraria, è “un luogo speciale e denso di significato” - dichiara il Presidente della Fondazione, Gino Bacchiddu – “nel quale Gabriele si è laureato e dove, come famiglia, abbiamo donato la prima borsa di studio in sua memoria dando il via, insieme ad amici e parenti, a quello che sarebbe stato il più ampio progetto della Fondazione Bacchiddu.”