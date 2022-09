Preiscrizioni aperte alla prima Scuola civica di Musica di Sassari

Per le informazioni e chiarimenti, oltre visitare il sito www.comune.sassari.it, è possibile scrivere a scuolacivicadimusica@comune.sassari.it o chiamare i numeri 079279946 e 079279676.













Dare a chiunque lo desideri la possibilità di avvicinarsi alla musica e coltivare questa passione. È l’obiettivo che si prefigge la Giunta Comunale di Sassari che ha istituito la prima Scuola Civica di Musica della città. Pianoforte, chitarra, flauto, batteria, propedeutica musicale, teoria e solfeggio sono i corsi che partiranno a novembre e per i quali è possibile preiscriversi entro il 30 settembre. I corsi sono aperti a tutti, senza limite di età, secondo le attitudini personali che saranno valutate grazie a colloqui con i docenti della scuola.Le preiscrizioni, che dovranno avvenire compilando il modulo presente nel sito www.comune.sassari.it, non sono vincolanti, non obbligano all'iscrizione e non prevedono il versamento di denaro.La Scuola avrà sede nel “Palazzo Tomè”, in piazza Azuni 13 e i corsi dureranno almeno 25 settimane.Una volta formalizzata l’iscrizione (successiva alla preiscrizione che non è vincolante), dovrà essere versata la tassa d’iscrizione: 30 euro per i corsi di propedeutica e 50 per tutti gli altri. La tariffa mensile sarà di 50 euro per il corso di perfezionamento, 30 per quello avanzato e 15 per la propedeutica.Sono inoltre previste alcune agevolazioni: riduzione del 20 percento in caso di allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare, da applicarsi dal secondo iscritto; riduzione del 50 percento nel caso di allievi con Isee inferiore a 10mila euro ed esenzione dal pagamento per altri casi.