Anas. Strada Statale 131, al via ultima fase dei lavori di riqualificazione del viadotto Badde Olia

A seguire, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata Nord.















Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” proseguono i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per il risanamento del viadotto “Badde Olia” (km 205,050), nel comune di Muros, in provincia di Sassari. In particolare, dopo il completamento degli interventi sulla carreggiata Nord, il cantiere si sposterà in carreggiata Sud.Per consentire lo spostamento del cantiere, è necessaria la chiusura temporanea al traffico, che sarà eseguita esclusivamente in orario notturno al fine di contenere i disagi.Nel dettaglio, la SS131 sarà chiusa in entrambe le direzioni tra il km 204,800 e il km 208,800, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 di oggi e le 5:00 di mercoledì 21 settembre. Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 127 e a viabilità urbana di Sassari.