Mango e semi di mango senza certificazione sequestrati all'aeroporto di Alghero

I funzionari ADM di Sassari in servizio presso la S.O.T. di Alghero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza-Compagnia di Alghero, nel corso della normale attività di controllo, hanno rinvenuto nel bagaglio di un cittadino italiano, proveniente dall’Egitto via Roma Fiumicino, Kg. 9,50 di mango e gr. 628 di semi di mango, privi di confezione e di etichetta e sprovvisti di certificazione sanitaria. In applicazione delle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2002/89/CE, recepita dal D. Lgs. n. 214/2005, è stato disposto il sequestro cautelare, in attesa del parere igienico-sanitario dell’Autorità sanitaria competente, ovvero l’Ufficio del Fitopatologo presso l’Assessorato Agricoltura della Regione Sardegna, al fine di prevenire eventuali contaminazioni delle coltivazioni locali con potenziali veicoli di agenti patogeni. Le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai prodotti vegetali, restano tra le priorità dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.