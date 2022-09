Sassari Calcio Latte Dolce sconfigge per 0-2 il Lanusei

Ammonizioni: Salaris (SLD)





. Quarto successo consecutivo in campionato per il Sassari Calcio Latte Dolce, che sconfigge per 0-2 il Lanusei e si porta così a 16 punti in classifica, rimanendo così a -2 dalla capolista Budoni. I biancocelesti domenica osserveranno un turno di riposo e torneranno in campo il 2 ottobre per la delicata trasferta a Cagliari contro la Ferrini.Da segnalare l’assenza di mister Mauro Giorico ben sostituito dal vice Sandro Cau.Nella prima frazione di gioco il Lanusei prova a prendere in mano il pallino del match e Novach colpisce il palo a Congiunti battuto.Marcangeli e Cabeccia provano a dare una scossa all’attacco sassarese, ma la difesa ogliastrina non si fa cogliere impreparata e difende lo 0-0.Nell’ultimo quarto d’ora il match si accende e prima Fernandez ci prova dalla distanza con un tiro ben respinto da Congiunti, poi Piga respinge la conclusione di Arangino.Al 41’ si riaffaccia in avanti il Sassari Calcio Latte Dolce, ma la conclusione di Kaio Piassi non inquadra lo specchio della porta.Nella ripresa i ragazzi di mister Cau partono meglio e dopo 5’ Serra va vicino al gol con una conclusione che termina di poco alta. Al 10’ Congiunti ancora una volta protagonista: Usai tenta di sorprendere il portiere nativo di Sassari para a presa sicura.Al 69’ dopo un lungo forcing arriva la rete del vantaggio biancoceleste: Cabeccia serve Kaio, che supera Manis con una conclusione angolata e firma la rete dello 0-1.Il gol del vantaggio dà ulteriore carica agli ospiti che dopo 11’ raddoppiano: galoppata di Piga sulla fascia che serve Scognamillo e il centravanti algherese timbra il 2-0.Nei minuti finali del match i due allenatori inseriscono forze fresche, ma è il Sassari Calcio Latte Dolce a sfiorare il 3-0: Pireddu riceve la palla da Scognamillo, ma la sua conclusione viene respinta in angolo. Tre minuti più tardi l’arbitro fischia la fine della partita, che consegna i 3 punti ai biancocelesti.Lanusei: Manis; Peana, Prieto, Bellu (24’ st Patrignani); Mainardi (36’ st Loddo), Novach (30’ st Caredda), Usai, Piroddi; Carboni; Arangino Fernandez. A disposizione: Faraone, Fanni, Rosi, Giorgi, Meloni, Rotondo. Allenatore: MasiaSassari Calcio Latte Dolce: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Serra, Tuccio; Piga (46’ st Sechi), Russu, Salaris (7’ Canu); Kaio (43’ st Piredda), Marcangeli (17’ st Celin, 25’ st Grassi), Scognamillo. A disposizione: Panai, Sanna, Saba, Olivera.Allenatore: Sandro CauMarcatori: 66’ Kaio Piassi, 77’ ScognamilloAngoli: 6-3