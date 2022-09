Neuropsichiatria infantile ambulatoriale: ad Alghero rischio chiusura del servizio

L'attuale neuropsichiatra presente nella sede di via Raffaele Sanzio ad Alghero prenderà servizio a Olbia lasciando scoperto il servizio.

Pubblichiamo la nota pervenutaci che chiede l'immediato intervento dell'ASL n.1 di Sassari







Ricevo con molta preoccupazione l'accorato appello di numerosi genitori, i cui bambini sono seguiti presso l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile di Alghero,in ansia perché l'attuale neuropsichiatra in servizio nella sede di via Raffaele Sanzio prenderà servizio ad Olbia, ove è vincitrice di concorso. I genitori temono per la continuità del servizio, dato che non hanno ricevuto alcuna rassicurazione circa la nomina di un nuovo specialista.

Di fronte ad una problematica che investe la salute dei minori abbiamo l'obbligo di dare risposte immediate seguite da azioni concrete.





Lettera firmata