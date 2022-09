Valledoria, nasce l'Associazione onda bianca della Ciaccia

Nei giorni scorsi è stata ufficialmente presentata al Comune di Valledoria, l’Associazione onda bianca della Ciaccia. L’associazione non ha fini di lucro e ha già raccolto in poco tempo l’adesione di oltre 60 iscritti ed è destinata a crescere. La finalità dell’associazione è la tutela e la valorizzazione dell’ambiente del territorio, tema condiviso dall’amministrazione comunale, con la proposta di idee e progetti destinati a mantenere e valorizzare il decoro, sicurezza, e attrattività della località." Nata per volontà di un gruppo di proprietari e villeggianti che sin dagli anni settanta hanno seguito gli sviluppi della frazione della Ciaccia. Oggi l’Associazione onda bianca- commenta Carla Ledda, presidente dell’associazione- si propone come punto di riferimento per tutti coloro che intendono condividere una visione a breve e a lungo termine dove i valori sociali ambientali ed architettonici possano condividere con lo sviluppo di un territorio ricco di risorse da valorizzare. La nostra finalità è che tutta la comunità residente possa fruire di quanto realizzeremo insieme all’amministrazione di Valledoria per poter garantire a noi alle generazioni future un luogo in cui le condizioni di vivibilità siano armoniche e rispettose dell’ambiente." Chiunque voglia associarsi o avere maggiori delucidazioni sulle finalità dell’associazione onda bianca della Ciaccia potrà contattarla attraverso la mail: ondabiancadellaciaccia@gmail.com.