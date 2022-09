Abbanoa. Sassari, lunedì lavori di manutenzione sulla condotta per Palmadula e Biancareddu

Lunedì 26 settembre 2022, dalle 9 alle 15, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sull’acquedotto della Nurra, nell’agro del comune di Sassari. Fino al completamento dei lavori, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle borgate di Palmadula e Biancareddu. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo. Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.