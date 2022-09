Il Raduno Nazionale Fiat 500 sceglie Alghero, sabato 24 e domenica 25 settembre

Il prossimo weekend il Fiat 500 Club Italia presenzierà ad Alghero per il 9° raduno.La città italo-catalana ospiterà un’allegra e coloratissima carovana che attraverserà il territorio nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre, alla scoperta delle bellezze del nord Sardegna.La prima tappa sarà la Cantina Santa Maria La Palma, punto da cui partirà il raduno.I partecipanti si ritroveranno nel piazzale della grande azienda algherese, pronti per visitarla e conoscerla da vicino. Terminata la visita si partirà in direzione Stintino e Argentiera, con rientro ad Alghero previsto per le 17.30, accolti dal Bar La Piazzetta. Dalle 19.00 le auto saranno esposte presso i Bastioni Cristoforo Colombo, a disposizione dei curiosi che vorranno ammirarle e scattare delle foto ricordo.Nella giornata di domenica il gruppo si dirigerà verso il belvedere di Capo Caccia, a cui seguirà un pranzo conviviale nel ristorante Le Pinnette.Una nuova occasione per Alghero e la Sardegna per mostrare le proprie bellezze e rappresentare un punto da visitare per tutti gli appassionati di macchine e motori.Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, è il più grande Club di modello al mondo. I soci hanno superato quota 21.000 ed il trend è in continuo aumento.Dalla fondazione ad ora, il Club è riuscito a creare un vero e proprio fenomeno di costume, supportato dai sani e preziosi valori che la 500 rappresenta. Basti notare tutti i sorrisi che il passaggio della mitica 500 attrae a sé, suscitando ricordi nei più anziani e simpatia nei più giovani.Il Club riunisce indistintamente persone di ogni ceto sociale, di ogni età e luogo.Il prossimo weekend il Fiat 500 Club Italia presenzierà ad Alghero per il 9° raduno.La città italo-catalana ospiterà un’allegra e coloratissima carovana che attraverserà il territorio nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre, alla scoperta delle bellezze del nord Sardegna.La prima tappa sarà la Cantina Santa Maria La Palma, punto da cui partirà il raduno.I partecipanti si ritroveranno nel piazzale della grande azienda algherese, pronti per visitarla e conoscerla da vicino. Terminata la visita si partirà in direzione Stintino e Argentiera, con rientro ad Alghero previsto per le 17.30, accolti dal Bar La Piazzetta. Dalle 19.00 le auto saranno esposte presso i Bastioni Cristoforo Colombo, a disposizione dei curiosi che vorranno ammirarle e scattare delle foto ricordo.Nella giornata di domenica il gruppo si dirigerà verso il belvedere di Capo Caccia, a cui seguirà un pranzo conviviale nel ristorante Le Pinnette.Una nuova occasione per Alghero e la Sardegna per mostrare le proprie bellezze e rappresentare un punto da visitare per tutti gli appassionati di macchine e motori.Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, è il più grande Club di modello al mondo. I soci hanno superato quota 21.000 ed il trend è in continuo aumento.Dalla fondazione ad ora, il Club è riuscito a creare un vero e proprio fenomeno di costume, supportato dai sani e preziosi valori che la 500 rappresenta. Basti notare tutti i sorrisi che il passaggio della mitica 500 attrae a sé, suscitando ricordi nei più anziani e simpatia nei più giovani.Il Club riunisce indistintamente persone di ogni ceto sociale, di ogni età e luogo.