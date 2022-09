Allevamento e sport: il 60° Premio Regionale Sardo a Tanca Regia (Abbasanta)

Abbasanta. Si terrà dal 26 settembre al 2 ottobre il 60° Premio Regionale Sardo.

Compie 60 anni l'evento dedicato agli allevatori: il Premio Regionale Sardo si svolgerà da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta). Atto finale delle rassegne dell’Agris riservate alla produzione selezionata del cavallo da sella nato e allevato in Sardegna, la manifestazione è organizzata dall'Agenzia AGRIS Sardegna, Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine, in collaborazione col Comitato Regionale FISE Sardegna e Anacaad, l'associazione nazionale allevatori del cavallo anglo arabo e derivati.



Non solo una competizione che eleggerà i migliori soggetti isolani, ma anche un'occasione di confronto e verifica per gli allevatori e i preparatori dei cavalli di uno, due e tre anni, che offre una prima valutazione, ma soprattutto consigli e indirizzi di lavoro da parte dei tecnici e delle giurie per fare crescere i puledri da impiegare nelle discipline equestri.



La manifestazione è riconosciuta e approvata dal Mipaaf, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.



Le prove - I cavalli di tre anni sosterranno la prova di Obbedienza e andature sul campo principale in sabbia silicea, la prova Morfo-Attitudinale sul campo in erba e il Salto in libertà (con gli ostacoli ma senza cavaliere) nell'apposito corridoio.



I cavalli di due anni saranno invece sottoposti a due prove: quella morfo-attitudinale e l'attitudine al salto.



Per i puledri di un anno e per i foals (i cavalli che non hanno ancora un anno) è prevista solo la prova morfo-attitudinale.



Lunedì si comincia alle ore 10, mentre da martedì a sabato le prove inizieranno alle 8 di mattina. Domenica la finale del salto in libertà e le premiazioni che si svolgeranno tutte in mattinata.