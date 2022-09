CGIL sul progetto Enel-Saras SardHy Green Hydrogen: "Una grande opportunità per il territorio"

Sarroch. “L’approvazione del progetto sull’idrogeno nell’area industriale di

Sarroch – uno dei quattro nazionali ai quali la Commissione europea ha

dato il via libera – è una grande opportunità per il nostro territorio, che si inserisce a pieno titolo nel più ampio quadro dei processi di transizione portati avanti a livello nazionale ed europeo”: così la segretaria generale della Cgil di Cagliari Simona Fanzecco commenta il passo in avanti incassato dal progetto SardHy Green Hydrogen, realizzato dalla newco di Enel Green Power e Saras per la raffineria di Sarroch.



“Apprezziamo il risultato ottenuto, che porterà sicuramente un valore aggiunto al territorio e nuove opportunità di lavoro – ha aggiunto la segretaria – sottolineando che “questa è la direzione giusta, investire

nella ricerca e nell’innovazione per compiere la giusta transizione e guardare avanti con più fiducia e più sensibilità verso i temi ambientali e del cambiamento climatico”.



La Cgil di Cagliari chiede l’avvio di un confronto con i soggetti coinvolti per partecipare ai processi di attuazione del progetto, con l’auspicio che rappresenti anche un’occasione per creare nuovi posti di lavoro diretti e nell’indotto.



“Crediamo sia necessario che istituzioni e forze politiche guardino

con più attenzione alla possibilità di realizzare tecnologie e infrastrutture adeguate e diffuse per l’utilizzo dell’idrogeno, una fonte che in Europa è considerata come una vera e propria svolta per il futuro energetico”, conclude la segretaria.