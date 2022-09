Nel parco delle arti a Molineddu la presentazione del nuovo catalogo di Arte Evento e Creazione

Ossi. Domenica 2 Ottobre alle ore 18: 30 si terrà la Presentazione del Nuovo Catalogo 2022 della XXVI Edizione dell’Evento “ARTE EVENTO E CREAZIONE” nel Parco delle Arti a Molineddu (Ossi) di Bruno Petretto dalla Dott.ssa Francesca Iurato, Storica e Critica d’Arte.



Questo anno la Mostra, curata dalla Stessa Iurato, dal titolo ‘Sinfonie in Movimento’, inaugurata il 7 Luglio, ha avuto il coinvolgimento di 26 Artisti, locali e non, emergenti e storici che lungo tutto il percorso espositivo hanno creato svariate forme d’Arte: dal Site Specific (installazioni ambientali Land Art) alla Pittura, Scultura, Fotografia, dalla Video Arte all’Art-Design.



Tutti gli artisti affrontano tematiche e concept sociali importanti, esempi di Educazione Civica ed Ambientale e l’Arte diviene strumento di sensibilizzazione, come tutela e salvaguardia della Natura.



La Sinergia con l’ambiente ha fatto sì che ci fosse un Dialogo armonico tra la Natura e l’Arte, in continue vibrazioni ed interazioni con il visitatore che accoglie questa Musica d’Insieme e i moti dell’animo in continua evoluzione e dinamicità.



Le percezioni sensoriali della Bellezza del Parco creato da Petretto sono condizione necessaria per ritrovare nuove consapevolezze in ciascuno di noi.



La Pubblicazione del Catalogo, consultabile in formato cartaceo, è un Manifesto Critico-Artistico che documenta e attesta il lavoro e accompagna il visitatore nella Visita Guidata.



ARTISTI PARTECIPANTI:



Alessandra Catta

Bruno Petretto

Carlo Lauricella

Davide Fadda

Davide Manca

Federico Soro

Genesio Pistidda

Gian Mario Baldino

Giancarlo Catta

Fabio Gutierrez

Monica Solinas

Giovanni Sanna

Mario Fois

Mario Pischedda

Max Mazzoli

Oscar Solinas

Paolo Pibi

Giovanni Manunta Pastorello

Riccardo Camboni

Roberto Chessa

Salvatore Mereu

Serafina Olianas

Stefania Spanu e Michele Lapolla

Stefano Satta

Taras Halaburda