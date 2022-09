Sul campo della Recanatese (che per via di lavori di ammodernamento ha giocato all’Helvia Recina di Macerata), i rossoblù hanno conquistato la prima vittoria del campionato.







La quinta giornata del girone B della Serie C 2022-23 ha visto impegnata la Torres di Alfonso Greco, in trasferta, nelle Marche.I gol, arrivati entrambi nel primo tempo, vedono le firme di Ruocco al 35' e diMasala al 39'.Di seguito, le due formazioni:Recanatese (4-2-3-1): Bagheria; Longobardi (dal 46' Somma), Ferrante, Pacciardi (dal 5' Marafini), Quacquarelli; Carpani, Raparo; Giampaolo (dal 46' Minicucci), Sbaffo, Senigagliesi (dall'80' Sammarchi); Marilungo (dal 61' Ventola). All. PagliariAmmoniti Carpani 37'Note: arbitro Burlando di Genova. Recuperi p.t. 2'; s.t. 4'Torres (4-4-2): Garau; Ferrante, Antonelli, Dametto, Girgi; Liviero (dal 78' Bonavolontà), Lora, Gianola, Masala; Ruocco, Diakite (dal 78' Scappini). All. GrecoAmmoniti Masala 60', Garau 64', Lora 84', Scappini 87', Dametto 93'I rossoblù, vincendo questa partita, hanno raggiunto i cinque punti in classifica.