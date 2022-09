Sardegna: ecco i 16 eletti che andranno a Roma

Sardegna. Manca ancora l'ufficialità, ma sulla base dei dati attuali è già possibile individuare con buona probabilità chi saranno i 16 parlamentari, 9 in meno della precedente legislatura, che andranno a Roma.

Per i collegi uninominali:

Eletti con il sistema proporzionale:

Senato: centrodestra Antonella Zedda , ma dovrà lasciare il posto a Giovannino Satta essendo stata eletta all'uninominale; per il centrosinistra Marco Meloni; per il Movimento 5 Stelle Ettore Licheri che, essendo stato eletto anche in Toscana, lascierà il posto a Sabrina Licheri.

Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, Francesco Mura e Pietro Pittalis; per il centrosinistra Silvio Lai e Romina Mura; per i Cinque Stelle Susanna Cherchi ed Emiliano Fenu.







, per il Collegio dell’area Sud Sardegna dovrebbe risultare eletta Antonella Zedda, Marcello Pera per quello dell'area Nord.:perl’Area Metropolitana Ugo Cappellacci, per il Sud Gianni Lampis, per Nuoro e Oristano Barbara Polo e per il Nord Dario Giagoni.nell'attesa dei risultati nazionali tre seggi dovrebbero andare al centrodestra, due al centrosinistra e due ai Cinque Stelle.