Prende il via il Sardinia Film Festival ad Alghero

Fervono i preparativi ad Alghero per la vernice della diciassettesima edizione del Sardinia Film Festival. L’evento inaugurale quest’anno è ospitato nelle Tenute Sella & Mosca, tra i partner principali della première internazionale dedicata al cinema d’animazione.



Martedì 27, al calar del sole, l’azienda vitivinicola inviterà ospiti, rappresentanti delle istituzioni, registi e produttori ad un brindisi per celebrare l’inizio dell’edizione 2022 del festival, aprendo la serata alle ore 19 con un tour guidato nelle proprie cantine.



Al direttore artistico Luca Raffaelli e al presidente del Festival Cristian Jezdic è affidata l'apertura ufficiale del concorso internazionale di corti e lungometraggi d’animazione: dalle 21 circa, dopo i rituali interventi delle autorità e la presentazione di ospiti internazionali e giurie, sarà il momento del primo evento speciale del SFF, ovvero la proiezione fuori concorso del film “L'isola di Giovanni”, prodotto nel 2014 dalla giapponese Production I.G e nell’occasione presentato da Francesco Prandoni, direttore della divisione internazionale della casa di produzione di Tokyo e tra gli ospiti d’onore del festival.



La pellicola è firmata dal regista delle sequenze animate di "Kill Bill - Volume 1", Mizuho Nishikubo, un toccante film d'animazione ispirato a fatti realmente accaduti: dopo la sconfitta nel secondo conflitto mondiale, l'isola giapponese di Shitokan è occupata dai sovietici. Qui un bambino di dieci anni è costretto a separarsi dalla famiglia ma grazie all'incontro con una bambina russa scopre e impara a conoscere l'amore.



La premier entrerà nel vivo mercoledì 28 già dal mattino con la presentazione delle prime pellicole in finale, provenienti da venti paesi del mondo. Masterclass, eventi e proiezioni saranno ospitate durante la settimana del festival nel Complesso Monumentale di San Francesco, nel cuore del centro storico di Alghero (via Carlo Alberto 46).



Il Sardinia Film Festival è organizzato dal Cineclub Sassari e realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. È stato insignito anche quest’anno della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscimento conferito dal Capo dello Stato a iniziative ritenute di particolare interesse culturale ad espressione della sua ideale partecipazione all’evento.



La kermesse è in collaborazione con le principali realtà nazionali del settore, l’ASIFA - Associazione Italiana Film d’Animazione e Cartoon Italia, AFIC e FICC ed è sostenuto da un gruppo di preziosi partner, ad oggi costituito dall’Assessorato alla cultura della Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission, da Edison, da Sella&Mosca. e Toon Boom Il Media Partner dell’edizione 2022 è Rai Kids.