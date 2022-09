Tennistavolo Sassari: la B femminile pareggia con Muraverese e batte Giovanni Castello “A”

Andamento opposto nella seconda gara, contro le padrone di casa del Giovanni Castello”A” perché la squadra sassarese è partita a spron battuto vincendo i primi tre confronti: Elena Rozanova ha battuto 3-2 Monia Franchi, meno difficoltà per Stanislava Burenina su Alejandra Rojas e per Laura Pinna su Silvia de Bianchi. Poi le romane hanno rimontato grazie alle vittorie di Rojas su Rozanova e di Franchi su Laura Pinna. Nell'ultimo match la classe di Burenina è venuta fuori di prepotenza per regolare 3-0 Silvia De Bianchi e portare a casa la vittoria.













Con un pareggio contro la Muraverese per 3-3 e una vittoria sul Giovanni Castello “A” per 4-2, il Tennistavolo Sassari ha aperto il campionato della B femminile, girone I, che ha proposto due gare nel concentramento disputato a Roma, in casa proprio della Dilettantistica Giovanni Castello.La squadra del tecnico Alessandro Poma è stata brava nel primo match a risalire dal doppio svantaggio: 1-3 con la vittoria di Elena Rozanova per 3-1 a fronte dei tre successi della Muraverese ottenuti da Bianca Bracco (su Stanislava Burenina ed Elena Rozanova) e da Alice Mattana su Laura Pinna. Provvidenziale la vittoria di Stanislava Burenina su Alice Mattana e poi nel match decisivo la tredicenne Laura Pinna ha battuto Luana Montalbano per 3-2.