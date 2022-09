In Sardegna nasce il Premio Naturalista dell’anno

In Sardegna nasce il Premio Naturalista dell’anno volto a premiare il personale dell’amministrazione pubblica che si è distinto per passione e dedizione in attività sostenibili e degne di un riconoscimento perché legate al rispetto, alla conservazione della natura e delle sue componenti pur senza avere specifiche competenze scientifiche. La prima edizione si svolgerà mercoledì 28 settembre, a partire dalle ore 9.30, nella sala esposizioni di Opificio Innova presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari. Il premio è promosso dall’Associazione Italiana Naturalisti (AIN) Sezione Sardegna con il contributo della Fondazione di Sardegna, il patrocinio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna e la partnership di Delphina hotels & resorts e Opificio Innova.



Un premio di grande prestigio che sarà consegnato al termine di una tavola rotonda dedicata interamente al mare, alla sua tutela e alla conservazione della flora e della fauna di un ambiente che l’azione dell’uomo sta mettendo in pericolo.



“Il premio Naturalista dell'anno – afferma Francesco Lecis, presidente regionale AIN sezione Sardegna - è stato pensato con il duplice scopo di premiare personale dell'amministrazione pubblica che si è distinto per passione e dedizione alla conservazione della natura, operando al di là delle proprie competenze professionali e con ridotte risorse economiche, riuscendo ad ottenere risultati soddisfacenti nella salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, - conclude Lecis - si è voluto affrontare il problema della scarsa informazione sull'effettivo operato in campo ambientale della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, troppo spesso incentrato solo sull'attività politica e poco sull'efficacia delle attività messe in campo dai dipendenti”.



Non casuale, in questo senso, anche la partnership con Delphina hotels & resorts, eletta ai World Travel Awards 2021 come miglior gruppo alberghiero indipendente green al mondo. La catena alberghiera sarda adotta da anni politiche di crescita ecosostenibile che rispettano l'ambiente e valorizzano uno stile di vita sano, la cultura e l'enogastronomia dell'isola. Scelte confluite nel marchio “We are green®”, creato e registrato dall'azienda per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente.



Delphina è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia 100% verde, proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili, con un risparmio di 3.536 tonnellate di CO2 all’anno, quantità che assorbono circa 25.000 alberi. La catena alberghiera gallurese è impegnata nella limitazione dell'uso della plastica a favore di materiali biodegradabili ed è inoltre sinonimo di strutture a basso impatto visivo con una disposizione delle camere in forma diffusa e indipendente in armonia con il paesaggio, tra piante autoctone ed essenze locali, utilizzando quanto più possibile manifatture realizzate da artigiani locali: ferro battuto, sughero e ceramiche.