Da Corsica Sardinia Ferries uno sconto per raggiungere la Sardegna per Autunno in Barbagia

Autunno in Barbagia è un circuito incantato che fino al 18 dicembre vi condurrà nei paesi dell’interno della Sardegna, dove si raccontano gli usi e i costumi e dove sarà possibile immergersi in un percorso autentico, fatto di tradizioni millenarie, di arti e mestieri che, con grande orgoglio, le comunità custodiscono gelosamente.



I paesi del cuore della Sardegna aprono, uno dopo l’altro, le corti e le case tra suggestioni, profumi, sapori, storia, artigianato e arte.



Un viaggio sensazionale tra cultura, leggende e specialità enogastronomiche.



“Autunno in Barbagia è un percorso culturale ed esperienziale unico, che permette una conoscenza più profonda dell’isola, attraverso le persone, le loro tradizioni, le narrazioni e le emozioni e conferma che la stagione turistica può proseguire anche in autunno, lontano dal mare e dalle coste” afferma Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing.



Sardinia Ferries dedica uno sconto a tutti coloro che vogliono raggiungere la Sardegna e il suo cuore più autentico: un coupon da 30€, da utilizzare e per viaggiare fino al 21 dicembre 2022 (codice 611545-BARBA).