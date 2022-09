Abbanoa. A Ozieri mercoledì lavori di manutenzione dell'acquedotto

Al termine dell’intervento le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.









Per mercoledì 28 settembre 2022, dalle 8 alle 19, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione dell’acquedotto al servizio di Ozieri. I lavori riguarderanno un tratto di condotta adduttrice lungo la strada provinciale 36 in territorio di Nughedu San Nicolò.Grazie all’ingegnerizzazione e distrettualizzazione della rete idrica cittadina effettuata da Abbanoa negli anni scorsi non sarà necessario sospendere l’erogazione in tutto il centro abitato. Saranno interessati da cali di pressione e temporanee interruzioni il quartiere San Nicola, le vie Gramsci, Vittorio Veneto, Petrarca, Brigata Sassari, Filippo Lai, Giusti, Sebastiano Satta, Dante, Foscolo, Sos Ortos, le zone di Sa Pastia e Monserrato.