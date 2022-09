E' morta la psicologa Alessandra Onida coinvolta nell'incidente di via Diaz a Sassari

Sassari. Niente da fare per la psicologa nuoresa Alessandra Onida, coinvolta ieri in un gravissimo incidente stradale nella centrale via Diaz a Sassari. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna sedeva sul sedile posteriore di una Fiat Punto speronata violentemente da una BMW condottan da un 27enne sassarese.

L'impatto è stato violentissimo e la donna è stata portata immediatamente al SS Annunziata dove è stata ricoverata nel reparto rianimazione. Qui è spirata nella serata di ieri.

Coinvolte nell'incidente anche altre tre persone: i conducenti delle auto e un altro passeggero della Punto le cui condizioni sono apparse subito gravi. Nessuno di questi è in pericolo di vita.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e il 118.Gli agenti della Polizia locale stanno ricostruendo l’accaduto, mentre la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta.