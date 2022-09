Appuntamento giovedi a Sassari con Ener.Loc 2022

L’evento, come di consueto, è organizzato da PromoPa Fondazione, insieme con la Camera di Commercio di Sassari (partner di progetto), con il sostegno di Fondazione di Sardegna e Consorzio Industriale provinciale di Sassari e con il patrocinio di Regione Autonoma della Sardegna, Ministero della Transizione energetica, ENEA e Comune e Provincia di Sassari, Anci e UPI.





Una giornata di studi interamente dedicata ai temi dell’energia, della sopravvenuta crisi e dell’impatto su imprese, professionisti, pubblica amministrazione e famiglie. La sedicesima edizione di Ener.Loc - Energia, Enti Locali-Ambiente quest’anno nel suo ormai tradizionale appuntamento alla Camera di commercio (giovedì 29 settembre con inizio dei lavori alle ore 9:00), approfondirà numerosi temi oggi più che mai di attualità: “Obiettivi del Pnrr, aumento dei costi dell’energia, impatto a livello nazionale e regionale e provvedimenti per fronteggiare la crisi”.Gli obiettivi di transizione ambientale previsti dal PNRR, la crisi energetica e il caos bollette, hanno profondamente cambiato le prospettive di utilizzo dell’energia, con un’accelerazione sui progetti e i programmi per l’utilizzo di fonti rinnovabili. Di questo parleranno esperti, rappresentanti delle istituzioni e numerosi ospiti, per dare voce a tutti gli stakeholder del territorio interessati e fare il punto su conseguenze e prospettive per imprese, professionisti, pubblica amministrazione e famiglie.Coordinatore scientifico della giornata di studio e confronto sarà Romano Giglioli, Ordinario Sistemi Elettrici, Università di Pisa.La partecipazione è libera previa iscrizione, in presenza fino ad esaurimento posti e a numero aperto online. Sono stati richiesti i crediti formativi alle associazioni di categoria.Per iscrizioni: https://bit.ly/Enerloc_22