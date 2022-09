Sassari. “Sostenibilità in autunno”, il Comune organizza sei incontri per riflettere

Ulteriori informazioni, riguardo gli interventi elencati, saranno pubblicate di volta in volta nella pagina facebook del Comune di Sassari.













Il Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari lancia a settembre “Sostenibilità in autunno: sei incontri per riflettere”, un ricco calendario di appuntamenti, informazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, a partire dal 29 settembre per terminare il 21 novembre.Il 29 settembre, 6 e 20 ottobre e infine del 3 novembre, dalle 15 alle 16:30, si svolgeranno online 4 webinar tematici improntati sull’obiettivo 15 “Vita sulla Terra” dell’Agenda 2030. Gli incontri avverranno in collaborazione con i partner di progetto “Biodiversità in corso – Percorsi educativi alla scoperta della Biodiversità” realizzato dal Ceas lago Baratz e finanziato dalla Regione Sardegna.I webinar sono ad accesso libero, previa iscrizione al seguente link https://forms.gle/VZvUhf8ntEkk8zcY7Agli eventi parteciperanno il CEAS Monte Minerva del Comune di Villanova Monteleone il 29 settembre, il 6 ottobre il Centro Interdisciplinare per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell’Università degli Studi di Sassari, seguirà il 20 ottobre il Ceas.Inara del Parco Nazionale dell’Asinara e per concludere il 3 novembre il CEAS Dorgali – Cala Gonone del Comune di Dorgali.Ancora, nella seconda settimana di ottobre, in occasione del “Festival dello Sviluppo sostenibile 2022” si terrà, sempre online, il seminario informativo sui temi dell’economia circolare dal titolo “Eco-nomia”; l’intervento è previsto per il 14 ottobre dalle 16 alle 18. Si parlerà del concetto di economia circolare e della necessità di attuarlo, per arrivare a esempi concreti forniti direttamente da chi, in prima linea, porta avanti questi temi sul territorio, come necessarie alternative allo stato attuale di salute del pianeta e dell’uomo stesso.Lunedì 21 novembre, infine, dalle 15:30 si celebrerà la Giornata Nazionale dell’Albero con la realizzazione di un nuovo parco “UNOperDIECI”; un appuntamento che l’Amministrazione comunale di Sassari rinnova ogni anno in occasione del quale si pianteranno degli alberi, uno per ogni 10 bambine e bambini nati a Sassari nel 2021. Riqualificare punti della città creando nuove aree verdi in collaborazione con una cittadinanza attiva, creare biodiversità urbana attraverso l’impiego di specie autoctone e mitigare il cambiamento climatico rappresentano alcuni degli ambiziosi obiettivi che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere nel tempo.I webinar sono accreditati presso l’Associazione AIGAE (Associazione Italiana Guide ambientali escursionistiche) per l’ottenimento dei crediti formativi.