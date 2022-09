La Torres Femminile a Stintino per l'open Day 2022

Per favorire l’avvicinamento al calcio femminile, la Sassari Torres Femminile insieme al suo staff tecnico organizza a Stintino una sessione di prova per ragazze e ragazzi (under 12 e Under 15) che, per pura passione, desiderano vivere l’emozione di indossare la Maglia Rossoblu ed avvicinarsi ad uno sport che detiene ancora tanti stereotipi sociali.L’impegno della Torres Femminile consente di continuare a promuovere il movimento nella provincia di Sassari e in tutta la Sardegna con questa qualificata offerta didattico-formativa: l’Open Day di Mercoledì 28 Settembre al campo comunale Rocca Ruja dalle ore 15:00 sarà un’occasione di condivisione, coinvolgimento e divertimento per le partecipanti, ma anche una ghiotta occasione per mettere in evidenza, davanti ad occhi attenti, le qualità ed abilità sul campo delle bambine e ragazze.L’iniziativa continuerà nelle sale del Museo della Tonnara di Stintino con l’evento “Tra passato, presente e futuro. Lo sviluppo del calcio femminile insieme alla Torres Femminile.”La storia della Sassari Torres Femminile ha radici in un passato vittorioso, glorioso, memorabile. Allo stesso tempo il presente racconta di una partecipazione al Campionato nazionale di Serie B dopo sei anni dalla rifondazione e il rafforzamento del settore giovanile sottolinea l’impegno verso il futuro del club del Presidente Andrea Budroni.Il 28 Settembre alle 19:00 il MuT ospita la Torres Femminile per una conferenza sul Calcio Femminile, per raccontare i suoi sviluppi degli ultimi anni e il progetto sportivo e sociale della squadra più titolata d’Italia.