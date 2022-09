Area Marina Protetta Asinara: ripartono i corsi di formazione per operatori e aziende

E' possibile iscriversi fin da subito ai due corsi formativi organizzati dall’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara” con il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica.Si tratta di attività ritenute essenziali per implementare il livello di consapevolezza sui temi ambientali nei confronti degli operatori e delle aziende che svolgono la loro attività nell'Area Marina Protetta. I corsi sono rivolti agli operatori del settore della pesca, del pescaturismo, del settore turistico e del turismo subacqueo. I corsi sono gratuiti e si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Google Meet: hanno la durata di 48 ore ciascuno e ognuno di loro è rivolto ad un totale di 25 partecipanti, ai quali verrà rilasciato alla fine del corso un attestato di partecipazione.Il partner organizzativo dei corsi è l'Accademia Eraclitea, Ente di Ricerca e di Alta Formazione.Sarà possibile iscriversi online o presso gli sportelli dell'Area Marina Protetta "Isole dell'Asinara", in Via Ponte Romano 81, a Porto Torres.Dettagli sui corsiIl corso "Promozione di attività turistiche sostenibili dal punto di vista ambientale nelle Aree Marine Protette attraverso la formazione di soggetti che operano nel settore turistico, della pesca e del pescaturismo" si svolgerà a partire dal 29 settembre e si concluderà il 24 ottobre. I moduli del corso saranno: le caratteristiche dell'area marina protetta, i processi di certificazione per la valorizzazione di prodotti e servizi realizzati da aziende in possesso di standard qualitativi certificati, l'economia di impresa per il turismo sostenibile, la sostenibilità ambientale, le strategie per il perseguimento della sostenibilità nell'attività di pesca e trasformazione del pescato, la creazione di impresa, il social media marketing, le tecniche di comunicazione efficace.Il corso "Promozione di attività turistiche sostenibili dal punto di vista ambientale nelle Aree Marine Protette attraverso la formazione di soggetti che operano nel settore del turismo subacqueo" inizierà il 25 ottobre e terminerà il 21 novembre.I moduli del corso saranno: le caratteristiche dell'area marina protetta, i processi di certificazione per la valorizzazione di prodotti e servizi realizzati da aziende in possesso di standard qualitativi certificati, l'economia di impresa per il turismo sostenibile, la sostenibilità ambientale, le strategie per il perseguimento della sostenibilità nell''attività di visita subacquea e snorkeling, la creazione di impresa, il social media marketing, le tecniche di comunicazione efficace.Per informazioni telefonare al numero +39 095.449778 o inviare una e- mail asegreteria@eraclitea.it, ilenia.fiorito@eraclitea.it.Per iscriversi sarà necessario accedere al seguente link:https://eraclitea.it/areaelearning/login/index.php.MODALITÀ TECNICHE PER L’ISCRIZIONE:1) Cliccare sul pulsante “CREA UN ACCOUNT” e inserire i propri dati compilando tutti i campi rossi, in fondo alla pagina su "codice del corso" inserire Asinara2022;2) Selezionare i corsi di interesse tra i quattro proposti;3) Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma con un link per accedere al corso;4) In caso di problemi cliccare su "Hai dimenticato lo username o la password" inserire solo la propria e-mail e cliccare su cerca per ricevere una nuova password.Informazioni sull'Area Marina Protetta dell'Isola di AsinaraL'Isola dell’Asinara si trova di fronte alla Punta di Capo Falcone, estremo lembo a nord-ovest della Sardegna. Nel 1997 l'Isola è diventata Parco Nazionale e Area Marina Protetta, per proteggere, valorizzare e rendere fruibile un patrimonio ambientale e storico di immenso interesse. L’ Area Marina Protetta circonda l’Isola dell’Asinara e ha un’estensione di circa 108 km2.Dal punto di vista amministrativo fa parte del territorio del Comune di Porto Torres; tuttavia, influisce su un’area vasta che comprende i comuni che si affacciano sull’omonimo Golfo, in particolare i comuni di Stintino, Sassari e Sorso. La vegetazione dell’Isola è caratterizzata da una prevalenza di profumatissima macchia mediterranea e presenta numerose specie endemiche di pregio. La fauna è abbastanza variegata. La specie simbolo dell'Isola, a cui probabilmente si lega anche il toponimo, è rappresentata dagli asinelli bianchi dell'Asinara, unici in Sardegna. Di particolare pregio e interesse scientifico è l’ambiente marino che, oltre a presentare una notevole integrità e diversità, sia per quanto concerne la flora che la fauna, ha un grande valore paesaggistico e una qualità delle acque ottima.Tutte le informazioni sul Parco nazionale dell'Asinara – Area Marina Protetta si possono trovare sul sito ufficiale: www.parcoasinara.orgInformazioni sull'Accademia EracliteaL'Accademia Eraclitea è un Ente di ricerca e di alta formazione accreditato presso i Ministeri della Giustizia, dell’Interno, dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, della Sanità, la Regione Siciliana e la Regione Sardegna. Accademia Eraclitea è inoltre un ente di ricerca accreditato presso il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ed opera in convenzione con gli Ordini professionali ed i Collegi in ottemperanza ai rispettivi regolamenti per il rilascio dei crediti formativi professionali obbligatori. Progetta e realizza corsi di formazione autofinanziati e finanziati per interventi funzionali alle esigenze di giovani disoccupati e inoccupati, di lavoratori dipendenti, di imprese e professionisti.