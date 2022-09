Stasera Dinamo Sassari - Tortona: semifinale di Supercoppa 2022

BASKET

DINAMO TV come tutti i canali social del club, seguiranno da vicino la semifinale di Supercoppa con i contributi da Brescia, la web social cronaca in diretta del match contro Tortona, highlights, post-partita e commenti alla gara.





FONTE: Dinamobasket.com





Essere già nel lotto delle quattro squadre che si sfideranno per la Supercoppa 2022 è un grande successo, frutto dello strepitoso finale di stagione scorso con Bucchi condottiero di un gruppo capace di arrivare fino alle semifinali playoff, adesso però bisogna provare a conquistare la finalissima.La Dinamo avrà di fronte in semifinale Tortona, che da neopromossa ha fatto un campionato incredibile, perdendo solo dalla Virtus Bologna ai playoff e riuscendo addirittura a sfiorare il successo alle Final Eight, battuta solo in finale da Milano. Pur avendo perso un pezzo importante come Sanders (finito a Strasburgo), i piemontesi hanno allestito un roster molto forte, profondo, con giocatori di alto livello e hanno già dimostrato in preseason di potersela giocare con tutti.Conferme eccellenti per Tortona che è riuscita a trattenere due pezzi da novanta come l’ala piccola Macura, autore di una grande seconda parte di stagione e l’ala forte Daum, giocatore di assoluto. Non solo i protagonisti ma anche i giocatori di squadra, è rimasto anche Tyler Cain uno dei migliori lunghi del torneo sia per la sua difesa che per la capacità di andare a rimbalzi, senza dimenticare un veterano come Filloy o un emergente come Severini, che ha dimostrato di essere un elemento prezioso. In mezzo degli acquisti di spessore assoluto, basti pensare al 2° miglior playmaker di tutta l’Eurocup, ovvero Semaj Christon o al lungo ex Milano e Bayern Monaco Radosevic, che porta tutta la sua esperienza maturata in Eurolega. Ma la vera chiave della squadra di Ramondino è rappresentata da Demonte Harper, visto in Italia ad Avellino e Brindisi, l’anno scorso autore di una stagione straordinaria nel Limoges di Cancellieri. Giocatore a 360°, duro, di personalità che ha qualità dentro e fuori dal campo con la sua leadership e il suo modo di migliorare i compagni. Occhio a Candi, combo polivalente migliorato al tiro, che andrà a sostituire Mascolo passato a Brindisi.È vero che il precampionato a volte non sempre l’esatto specchio di quello che poi saranno le partite ufficiale, ma Tortona è forte ed è in grande condizione. Ha battuto dominando Brescia nel torneo Ferrari, ha superato la Virtus Bologna, ha perso all’ultimo tiro con Venezia, insomma la qualità è tanta e Ramondino ha avuto subito tutti i giocatori a disposizione, elemento assolutamente da non sottovalutare nell’anno di Eurobasket.Ci sono tanti duelli che si preannunciano determinanti all’interno della partita, sicuramente il duo Radosevic-Cain per fermare le qualità offensive di Onuaku, la capacità della Dinamo di stare sempre dentro il match a livello di continuità, tradotto in poche palle perse e lotta a rimbalzo, senza dimenticare essendo la prima vera partita ufficiale tutti quei dettagli che possono cambiare inerzia e corso della gara. Robinson – Christon è una bella sfida, Bendzius – Daum è un altro matchup molto interessante, senza dimenticare il contributo delle panchine, pensiamo a Filloy, Candi e Severini da una parte, a Gentile e Diop dall’altra. Ci sono poi i giocatori da dentro-fuori, quelli che in una gara secca possono fare la differenza, Macura da una parte, Dowe dall’altra, Kruslin uomo squadra per la Dinamo, Harper giocatore assolutamente determinante per Ramondino.Ore 18 Tortona – Dinamo SassariOre 20.30 Olimpia Milano – Virtus BolognaFinale 1° posto ore 20.45