Polizia di Stato. Celebrazioni per il Patrono San Michele Arcangelo

“La Polizia di Stato – sottolinea l'esponente della Giunta Solinas – svolge un ruolo essenziale nella prevenzione dei reati, anche, spesso, a costo della propria incolumità e della propria vita. Per i poliziotti il lavoro è una missione a beneficio dei nostri cittadini e delle nostre comunità. A loro va il nostro quotidiano sostegno e il nostro augurio di buon lavoro in occasione di questa importante ricorrenza”, conclude Pili.













“La Regione Sardegna è strettamente vicina alla Polizia di Stato nella più sincera collaborazione istituzionale, a beneficio dell’interesse collettivo. Per questo anche oggi abbiamo voluto essere presenti alla celebrazione nella nostra Cattedrale per la ricorrenza del Santo Patrono”. Lo dichiara l’assessore Regionale dell’Industria, Anita Pili, che questa mattina ha partecipato alla Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi, e concelebrata dal Cappellano territoriale della Polizia don Eugenio Cocco, in occasione della festa di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. Alle celebrazioni ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais.Fu Papa Pio XII a proclamare il Santo patrono della Polizia di Stato il 29 settembre 1949, settantatré anni fa. L’Arcangelo divenne così il simbolo della lotta contro la criminalità che il poliziotto intraprende quotidianamente nel suo impegno a servizio dell’intera comunità.