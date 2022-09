Come risparmiare energia con il condizionatore e snellire le bollette

Ecco spiegato perché, nell'articolo di oggi, scopriremo insieme come risparmiare sui consumi dei condizionatori, passando in rassegna i consigli più utili ed efficaci.



Sostituisci il vecchio condizionatore

A tal proposito, si consiglia di scegliere un condizionatore adatto alla metratura della camera che dovrà essere raffreddata. Un apparecchio troppo potente, infatti, consumerà più energia e non ci regalerà un beneficio tangibile in termini di freddo. Viceversa, un modello poco potente non riuscirà a raffreddare gli ambienti.



Imposta correttamente le temperature

In linee generali si consiglia di mantenere uno scarto con le temperature esterne pari a 4 o 5 gradi, dunque l'impostazione a 27-28 gradi consente di non sovraccaricare la bolletta e di godersi comunque una casa refrigerata.



Sfrutta la modalità di deumidificazione

Per prima cosa, la modalità dry consuma decisamente meno energia, ma al tempo stesso abbatte il caldo percepito in casa. In secondo luogo, è una funzione che garantisce una maggiore igiene all'interno dell'abitazione, impedendo la proliferazione di muffe e batteri.



Raffredda solo le stanze necessarie

