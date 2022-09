ITI Sassari: nasce la rete associativa per costruire una città migliore

L’intervento finanziato è realizzato a valere su risorse POR FSE Sardegna 2014 - 2020 Programma ITI Sassari storica azione 1 - sub-azione 1.1 - progetto 1.1.a “Costituzione rete associativa”.





Venerdì 7 ottobre, dalle 10 alle 12.30, nella sala convegni dell’ex Infermeria san Pietro si terrà l’evento, organizzato dal Comune di Sassari, di presentazione del progetto “Iti Sassari – Rete associativa”.L’incontro è aperto al pubblico ed è finalizzato a scoprire cosa sia una rete associativa e quali i vantaggi che da essa derivano. Nel corso della presentazione si discuterà di quanto sia importante fare rete (tra persone, aziende, associazioni e istituzioni) e i partecipanti avranno l’occasione di conoscersi e condividere esperienza. Un’occasione per capire come collaborare insieme per costruire una Sassari nuova e migliorare la vita di tutta la popolazione.Nello specifico, l’incontro si pone come obiettivi quelli di presentare il progetto e le prossime attività; favorire la conoscenza reciproca tra i membri iniziali della rete e gli attori presenti; redigere un protocollo d’intesa per la costituzione della rete associativa e un piano di lavoro.Proprio in relazione a questi obiettivi, l’evento sarà organizzato in forma di workshop partecipativo e sarà strutturato in tre fasi distinte: la presentazione del progetto e delle finalità della Rete Associativa; la conoscenza degli attori presenti e individuazione degli obiettivi comuni (analisi delle aspettative e degli argomenti target); infine il piano di lavoro della rete.I presenti saranno coinvolti attraverso la metodologia European Awareness Scenario Workshop. Si tratta di un metodo che consente di promuovere il dibattito e la partecipazione di tutti i presenti. È particolarmente efficace in contesti locali, in cui è estremamente semplice associare ai problemi chi ha la responsabilità di risolverli.All’evento saranno presenti, oltre all’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza che farà gli onori di casa e al dirigente del Settore Politiche, Servizi e Coesione sociale Alberto Mura, Graziano Di Paola, che curerà la fase uno; Elisabetta Madrigali e Luciana Onnis le due facilitatrici, per le due successive fasi di “Conoscenza degli attori presenti e individuazione degli obiettivi comuni” e definizione del piano di lavoro; Sara Langiu in qualità di Psicologa che curerà gli incontri di coaching.