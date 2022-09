Teresa Mannino non lascia, anzi raddoppia: nuova data a Sassari per "Il giaguaro mi guarda storto"

Dal pianeta delle relazioni private all’universo della scena pubblica: la comica siciliana fra improvvisazione e padronanza dell’arte attoriale, regala ai fan uno sguardo intelligente e acuto, ironico e graffiante della società di oggi: non si fanno prigionieri, il presente è passato al setaccio e dietro ogni fragorosa risata c’è una attenta analisi dei fatti, che fa molto ridere e fa anche riflettere. Teresa Mannino è pronta a conquistare il grande pubblico della città e dell’Isola: non si fanno prigionieri, c’è da ridere e da riflettere, dal primo all’ultimo minuto dello show.





. Teresa Mannino rilancia e raddoppia: nuova data sassarese per “Il Giaguaro mi guarda storto”, l’attesissimo nuovo spettacolo di quella che a tutti gli effetti è considerata una vera big della risata italiana, artista travolgente, protagonista sul palco e in televisione di alcuni degli show più riusciti dell’ultimo scorcio di comicità made in Italy. Organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili, l’evento si inserisce nel quadro della rassegna “Comici in città”.La pandemia aveva ritardato il suo sbarco in Sardegna, poi finalmente l’annuncio della prima data (31 marzo 2023) cui ora si aggiunge una seconda, fissata per il 30 marzo 2023 alle ore 21. Lunedì 3 ottobre si aprono le prevendite: biglietti disponibili presso la sede della cooperativa Le Ragazze Terribili (Sassari, via Roma 144), sul circuito online e in tutti i punti vendita TIcketOne. Il costo dei tagliandi è di 33 euro per un posto in platea e di 28 euro per un posto in galleria. Infoline allo 079/278275.