Covid-19. Oggi in Sardegna si registrano 456 nuovi casi di cui 429 diagnosticati con antigenico

SARDEGNA 30 SETTEMBRE 2022

Si registra il decesso di un uomo di 77 e di una donna di 92 anni, entrambi residenti nella provincia di Oristano.













In Sardegna si registrano oggi 456 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 429 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2662 tamponi.Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato 1 paziente ( -2 ).I pazienti ricoverati in area medica sono 54 ( +2 ).4522 sono i casi di isolamento domiciliare (+40).