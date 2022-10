Mondiali calcio a 7: prima vittoria per l’Italia. Oggi le semifinali

Dopo una giornata di riposo dalle gare ufficiali, trascorsa tra allenamenti e visite alla scoperta delle bellezze di Olbia e dintorni, come il pozzo sacro Sa Testa, è ripartito il Mondiale IFCPF per atleti con cerebrolesione.



Il primo match, Italia-Corea del Sud, concluso con un rotondo 5-0, è valso anche la prima vittoria azzurra. Protagonisti Marigliano e Nacci rispettivamente con una doppietta e una tripletta.



Il commento del CT della Nazionale italiana Simone Pajaro: "Abbiamo giocato bene, siamo entrati carichi e convinti di vincere e così è stato. La squadra è stata unita, abbiamo corso e vinto insieme per tutta la partita. Questa è la strada". Gli fa eco il capitano Davide Brocca: "Abbiamo cercato di chiudere la partita il prima possibile, avendo avuto anche molte occasioni che abbiamo sprecato. Sulle situazioni di respinta corta abbiamo lavorato bene, Nacci soprattutto è stato lesto a far gol. È un risultato meritato che ci dà carica per domani, dove ci giocheremo gli spareggi per il 5° e 6° posto".



Nelle altre partite, goleada della Colombia contro la Danimarca (9-0) e tre doppiette a firma di Diaz Mendez, Rios Parra, Chavez Duque. La Scozia continua a vincere: a farne le spese, stavolta, il Cile (7-2 il risultato finale). Vittoria anche per il Giappone, che rifila cinque reti all’Egitto.



Sabato 1° ottobre si giocano le semifinali: Italia-Danimarca, Egitto-Corea del Sud, Scozia-Giappone, Colombia-Cile.



Le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube IFCPF World Championship.



Sito web e social ufficiali dell’IFCPF World Championship:

www.cpfootball2022.it

Facebook: ifcpfworldchampionship2022.

Instagram: @ifcpfworldchampionship2022.