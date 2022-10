A Sassari inaugurata la nuova sede della "Special Car"

Sassari. È stata inaugurata lo scorso giovedì 29 settembre la Concessionaria Special Car nella nuovissima sede in Strada 14 - Z.I. Predda Niedda a Sassari, Centro ufficiale di vendita e assistenza dei marchi BMW, MINI e BMW Motorrad, da sempre sinonimo di sportività, prestigio ed affidabilità.



I numerosi ospiti sono stati accolti nel nuovo showroom, dal concept moderno e ricercato, dove si è svolta una piacevole serata all’insegna delle passioni per le auto e le moto dei marchi rappresentati.

Dopo la benedizione di Don Francesco e il taglio del nastro, è stato Nicola Vacca, uno dei due titolari della Concessionaria a presentare la nuova realtà imprenditoriale e il team della sede sassarese, composto totalmente da professionisti del settore selezionati nel territorio.



Si è tenuto, a seguire, un emozionante speech moderato da Carlotta Adreani, giornalista Mediaset, esperta del mondo automotive premium, con gli interventi di Nicola Vacca, Gianluca Durante e Carlo Botto Poala, questi ultimi rispettivamente, Direttore Vendite e Direttore Marketing di BMW Italia, per concludere con una piacevole serata conviviale.



Un’esperienza di quasi 50 anni nel mondo Automotive e la passione per i motori sono per Special Car il cuore pulsante della propria attività, che risponde positivamente alla continua evoluzione del settore, alla crescita della complessità del prodotto e al costante orientamento dell’azienda verso la cura della relazione con i propri Clienti e Partner.



La Concessionaria Special Car di Sassari è la seconda Concessionaria in Italia a riprendere il nuovo concept di showroom, dove design, dettagli e organizzazione degli spazi conciliano l’incontro tra venditore e cliente, in un ambiente ancora più confortevole e accogliente. La nuova sede, la terza sul territorio sardo di proprietà di Special Car, è il luogo nel quale si materializzano i sogni di tanti appassionati dei marchi del gruppo BMW, dove la gamma delle auto si esprime al massimo, arricchita da eventi quali le presentazioni in anteprima delle nuove auto, le attività di Driving Experience e i Test Drive Days, come quello appena concluso con il WE ARE M TOUR, in occasione del 50° anniversario del marchio BMW M.



Fiore all’occhiello del gruppo è il Centro Service che, anche a Sassari, è sinonimo di qualità e professionalità in termini di assistenza post-vendita e servizi. Un importante investimento quello del nuovo Service, con un’officina dotata di attrezzature e arredi la cui disposizione consente ai tecnici l’ottimizzazione dei tempi di intervento e che, grazie all’utilizzo di apparecchiature innovative, a breve disponibili in esclusiva in Sardegna, consentiranno un’analisi oggettiva e in tempo reale dello stato degli pneumatici, utilissima ai fini della prevenzione dell’usura anomala delle gomme. Tra le altre esclusive del Service Special Car si evidenziano alcuni servizi, quali il PickUp&Delivery, operato in collaborazione con un partner nazionale (Carvoilà), che consente il ritiro e la riconsegna del veicolo tramite driver professionisti nel luogo più comodo al cliente, senza che questi debba spostarsi da casa e/o lavoro.



Infine, i Servizi di mobilità che includono, altre al vasto numero di vetture disponibili, una serie di bici e monopattini elettrici offerti gratuitamente ai propri clienti.



L’apertura della nuova sede di Sassari rappresenta un nuovo traguardo raggiunto da Special Car con grande orgoglio, grazie a un forte impegno sia in termini di investimenti sul territorio che come indotto occupazionale, oltre alle novità che riguardano la mobilità elettrica e la sostenibilità, vista l’installazione di diverse colonnine elettriche disponibili per i propri clienti e che, proprio nella sede di Sassari, sono alimentate da energia totalmente autoprodotta.



La sede di Sassari si trova nella zona industriale PREDDA NIEDDA, in STRADA 14 al civico 12.