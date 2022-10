"Il Mare Minore" in scena alla Notte Bianca de La Valletta

La Valletta. L’Associazione Culturale Tra Parola e Musica si prepara ad affrontare la quarta e ultima missione di internazionalizzazione di SARDIGNATELLING - Quasi un Mondo di Suoni e Racconti. Il progetto nel 2022 ha preso finalmente il via, dopo due anni di fermo obbligato dall’emergenza epidemiologica. Ideato e diretto nel 2018 dal chitarrista e autore Andrea Congia, e in linea con i programmi culturali e di spettacolo dal vivo della Casa di Suoni e Racconti, SARDIGNATELLING è un progetto volto alla valorizzazione degli aspetti Culturali e Identitari della Sardegna con l’obiettivo di raccontare l’Isola oltre i suoi confini attraverso le espressioni musicali e canore della Tradizione e gli scritti di alcuni dei più grandi Autori e Poeti Sardi. Tratto peculiare del Progetto è la volontà di mettere in relazione tra loro i linguaggi della Musica e delle altre Discipline Artistiche favorendone la contaminazione e facendo della Musica un Amplificatore Espressivo, Narrativo e Sociale per raggiungere la propria principale cifra estetica: il Musictelling, la produzione di spettacoli che fondono letteratura, teatro e arti visive all’interno di una cornice musicale. Il progetto contempla la realizzazione di Spettacoli dal Vivo in Sardegna e in Europa (Paesi Baschi, Corsica, Grecia e Malta) e la pubblicazione di Dischi Multimediali che ibridano audiodramma, opera musicale e video-arte. Queste azioni saranno supportate dalla realizzazione di un Videoblog, attualmente in costruzione, che presenterà le storie produttive degli spettacoli e gli artisti coinvolti, i festival ospitanti e i territori interessati e raccoglierà altresì esperienze, pensieri e riflessioni di tutti i protagonisti.



LA SARDEGNA INCONTRA MALTA - La Compagnia Artistica chiuderà il suo tour europeo, facendo tappa a Malta, con lo spettacolo Il Mare Minore. Sabato 1 Ottobre 2022 alle ore 19:30 a La Valletta, Teatru Rjal sarà lo scenario del Concerto Narrativo firmato dalla Casa di Suoni e Racconti. La creazione artistica, nata nel 2018 su iniziativa del musicista Andrea Congia, e sviluppata negli anni anche grazie all’apporto di diversi Artisti, si presenta in questo 2022 sotto una nuova veste: uno spettacolo “open”, una narrazione multidisciplinare, aperta a sempre nuovi temi, contenuti e linguaggi, ma pur sempre nell’orizzonte dei racconti dell’Uomo e del Mare. La performance proposta vedrà in scena l’attrice e ballerina Anastasiya Bogach, il musicista, compositore e autore dell’opera Andrea Congia, e il polistrumentista Samuele Meloni (strumenti tradizionali sardi). Lo spettacolo si avvarrà della partecipazione straordinaria di artisti maltesi: l’attrice Josette Ciappara e le ballerine della Company of Dance Arts. A completare la performance le Immagini montate da Fernando Pascual, con i preziosi contributi visivi dello stesso videomaker, dei droni di Davide Manca (Flymedia) e del grafico William Lenti. Il viaggio visivo proposto all’interno dello spettacolo ha avuto il prezioso sostegno dell’agenzia nazionale Heritage Malta e del Wignacourt Museum che hanno permesso la realizzazione delle riprese video all’interno dei siti di interesse archeologico delle Catacombe e della Grotta di San Paolo. La partecipazione allo Spettacolo è libera.



I PARTNER - Sostenuto da diversi Partner, primo fra tutti la Fondazione Shapdiz, SARDIGNATELLING è finanziato con il POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III, Azione 3.4.1. Bando IdentityLAB 2 – 2018. Il Live Tour nell’Isola di Malta ha avuto invece il principale sostegno del Festivals Malta.



PER CONTRIBUIRE A SARDIGNATELLING - A supporto dell’intero Progetto chiunque potrà fare una donazione in qualsiasi momento utilizzando il Codice Iban: IT80P0760104800001027511276 intestato all’Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti. Oppure sarà possibile contribuire attraverso Pay Pal sul conto legato all'indirizzo traparolaemusica@gmail.com. Si richiede di indicare come causale tale dicitura: DONAZIONE PER IL PROGETTO SARDIGNATELLING - Quasi un Mondo di Suoni e Racconti. La Casa di Suoni e Racconti ringrazia per qualsiasi tipo di contributo potrà ricevere.



SUL WEB: www.sardignatelling.com



EVENTO FACEBOOK: https://fb.me/e/2ZqvknuGe



