Cuglieri, i ragazzi delle scuole protagonisti della campagna di Legambiente "Puliamo il mondo"

Cuglieri. Sono stati i giovani studenti del plesso scolastico di Cuglieri, tra primaria e medie, i veri protagonisti dei lavori dedicati oggi alla cura del territorio che si sono tenuti nell’area parco dell’ex Seminario Pontificio regionale, in occasione della campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Montiferru (che ha aderito al progetto) in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le scuole locali, i Barracelli, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è un appuntamento ormai trentennale che in tutta Italia punta alla riqualificazione ambientale di aree deturpate o interessate da rifiuti (soprattutto plastica e vetro) abbandonati da persone irresponsabili e incivili. All’appuntamento hanno partecipato numerosi volontari rappresentati dal direttivo dell’Associazione Montiferru, tra il presidente Pier Paolo Arca e il segretario Giovanni Galistu, e quelli di Legambiente Sardegna con la presidente regionale, Annalisa Colombu. Fra le varie attività, questa volta condotte dagli adulti, si è inoltre bonificato il sito e altre aree da numerosi pneumatici abbandonati da tempo.



Arca. “La vivacità e l’energia dei giovani volontari è stata contagiosa sul piano del nostro impegno fisico e anche su quello emotivo che guarda al domani”. Così Pier Paolo Arca, che ha ricordato come la collaborazione con gli alunni di Cuglieri, ma anche di altri centri della Sardegna, sia un impegno che l’Associazione Montiferru ha portato avanti già dalle prime iniziative con la messa a dimora di migliaia di alberi d’olivo. “Vedere con quanta passione e amore si dedicano alla cura dell’ambiente le nuove generazioni – ha proseguito Arca – ci fa ben sperare su un futuro dove il territorio che ci circonda sia salvaguardato e protetto con le giuste azioni. Gli incendi che nel luglio 2021 hanno devastato il Montiferru e la Planargia hanno avuto come concausa anche l’incuria, l’abbandono e la mancata pulizia da parte dell’uomo di boschi, campi e strade di penetrazione agraria. Sono certo – ha concluso – che investire oggi sui più piccoli renderà migliori noi adulti e così il senso civico delle nostre comunità”.



Colombu. “Il grande incendio del 2021 ci ha colpiti profondamente e da allora abbiamo avviato uno stretto rapporto di collaborazione con l’Associazione Montiferru, con il Comune di Cuglieri e con quelli limitrofi perché la rinascita di questo territorio non avviene in un giorno solo, ma ha bisogno di azioni continue. Attività che nel corso degli anni riporteranno questi luoghi a essere così come erano prima dei roghi: un territorio meraviglioso che aveva deciso di fondare la vita delle popolazioni che lo abitano sull’agricoltura e sul turismo sostenibile”. Lo ha detto oggi la presidente di Legambiente, Annalisa Colombu, che ha aggiunto: “Ripartiamo da questo luogo simbolo; ripartiamo oggi da Cuglieri, con questa iniziativa molto partecipata, affinché rinasca il progetto di buona convivenza tra uomo e natura”.