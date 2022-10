Mondiali calcio a 7: gli spareggi dei mondiali IFCPF premiano Italia, Egitto, Scozia e Colombia

Spareggi vincenti per Italia, Egitto, Scozia e Colombia nelle semifinali del Mondiale IFCPF per atleti con cerebrolesione, valido per le Nazionali dalla 12^ alla 20^ posizione del ranking IFCPF.



Ancora una bella prova per l’Italia di mister Pajaro: contro la Danimarca finisce 2-1 con Nacci di nuovo a bersaglio dopo la tripletta della scorsa partita, e la rete di Martinello. 2-0 secco, invece, per l’Egitto che supera la Corea del Sud grazie ai gol di Mohamed e Abdelghani. Tutto facile ancora per la Scozia, che liquida la pratica Giappone 5-1 con le reti di Thornton, Hickman, Paterson (doppietta) e McMillan. Anche la Colombia ha superato con netto margine il Cile, 7-3, con doppietta di Chavez Duque.



Lunedì 3 ottobre il gran finale: a contendersi il 7° posto la Danimarca e la Corea del Sud (ore 9:00), la 5° piazza Italia ed Egitto (ore 12:00). Il bronzo sarà invece un affare tra Giappone e Cile (15:00) mentre la finale per l’oro sarà tra Scozia e Colombia (ore 18:00).



Le partite sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube IFCPF World Championship.



Sito web e social ufficiali dell’IFCPF World Championship:

www.cpfootball2022.it

Facebook: ifcpfworldchampionship2022.

Instagram: @ifcpfworldchampionship2022.