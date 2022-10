Dal 3 all'8 ottobre la settimana di prevenzione e sensibilizzazione "Giocando… Fate il Nostro Gioco"

Sassari. Olbia. Cagliari. “Giocando… Fate il Nostro Gioco” è il titolo della Settimana di Prevenzione e Sensibilizzazione che si terrà dal 3 all’8 ottobre in diversi centri della Sardegna (a Cagliari presso il Palazzo dei Congressi della Fiera della Sardegna dal 3 all’8, a Sassari il 6 e 7 e ad Olbia il 4 e 6 ottobre) per ricordare a tutti quanto sia importante “Non giocarsi la vita!”.







L’evento, presentato nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Civico di Cagliari cui erano presenti anche l’assessore all’Istruzione Marina Adamo, la dirigente del Servizio Istruzione Manuela Atzeni, è organizzato dal Dipartimento di Salute mentale DSMD - Zona Sud e dal Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo Patologico della ASL di Cagliari con il supporto di ARES Sardegna e il patrocinio del Comune di Cagliari, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di via Stoccolma a Cagliari e l’Istituto comprensivo di Pirri 1 e 2.





Ogni giorno, per una settimana, gli studenti di tutto il territorio regionale saranno coinvolti in laboratori di street art, spettacoli sul gioco d’azzardo patologico, laboratori didattico-musicali e incontri con psicologi ed esperti del settore. Le attività proposte all’interno dell’evento, che coinvolgeranno 350 operatori sanitari e 3000 studenti afferenti a circa 50 Istituti Superiori di primo e secondo grado di tutta la Sardegna, sono organizzate nell’arco dell’intera settimana in diverse fasce orarie in modo da favorire la più ampia partecipazione dei ragazzi e delle ragazze.









L’iniziativa è rivolta, in particolar modo, agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado del territorio regionale, operatori sanitari dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze delle ASL della Sardegna e a tutta la popolazione.L’evento si inserisce nell’ambito delle azioni di informazione e comunicazione previste del Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) di ARES Sardegna- Asl Cagliari. La Responsabile Scientifica del progetto è la dott.ssa Graziella Boi, Direttore del DSMD- Zona Sud e Direttore del Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad Alcool e Gioco d’Azzardo Patologico. Il progetto è attivo su tutto il territorio regionale con equipe dedicate multidisciplinari.Nel corso della settimana si terranno attività laboratoriali, spettacoli interattivi ed eventi formativi di carattere scientifico. Gli studenti saranno coinvolti nelle varie attività e nei laboratori didattici, come quello sulla matematica del Gioco d’azzardo tenuto dalla Società di Comunicazione e Formazione Taxi1729, ma anche musicali, di incisione e artistici.Il programma degli eventi della settimana e delle giornate formativeIl programma prevede la performance dal vivo della Società Taxi1729 che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente allo scopo di smontare alcune delle più diffuse false credenze sul Gioco d’Azzardo (lunedì 3 ottobre ore 11)Inoltre sarà possibile partecipare alla rappresentazione del Teatro del Segno dal titolo “GAP / Gioco d'Azzardo Patologico - rovinarsi è un gioco” di e con Stefano Ledda (martedì 4 ottobre ad Olbia, giovedì 6 ottobre a Sassari e sabato 8 a Cagliari, sempre alle 10) il cui intento è informare e sensibilizzare gli operatori sanitari e gli studenti sui rischi legati al gioco d’azzardo con il coinvolgimento dei partecipanti in una conversazione/dibattito.Nel pomeriggio di sabato 8 ottobre (ore 17) concluderà la settimana la performance live dal titolo “Sentire la Musica” a cura dell’artista cubano Ernesttico.Dal 3 all' 8 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, alla Fiera campionaria di Cagliari (viale Diaz n. 221) si alterneranno dibattiti, incontri con gli esperti e presentazioni sulle tematiche del gioco d’azzardo patologico. Tra gli altri, parleranno la dott.ssa Graziella Boi e la dott.ssa Maria Grazia Pani (DSM Zona Sud), e tutta l’equipe multidisciplinare che presenterà il protocollo operativo del Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici correlati da alcol e gioco d’azzardo.