Promocamera, i corsi in programma a ottobre

Sassari. Promocamera si trova da sempre in prima fila nell’affiancare il tessuto imprenditoriale locale e la Pubblica Amministrazione, supportando i processi di crescita e sviluppo delle competenze manageriali attraverso la realizzazione di specifici percorsi di formazione e qualificazione, finalizzati a incrementare le capacità gestionali dei dirigenti pubblici e contribuire al raggiungimento di alti livelli di efficienza operativa interna delle singole amministrazioni, nonché promuovere e valorizzare la “cultura d’impresa”, adattandola alle mutate esigenze dei tempi moderni, sia in termini di conoscenza aggiornata del quadro normativo che di competenze nei riguardi di prodotti e servizi offerti, politiche gestionali e commerciali, innovazione tecnologica e delle procedure interne dell’azienda.



A questo fine l’attenzione di Promocamera si concentra sulle particolari esigenze formative degli operatori economici, con l’obiettivo di fornire alle imprese locali ed alla Pubblica Amministrazione, attraverso interventi formativi specifici, gli strumenti per restare al passo e competere efficacemente in termini operativi.



Nello specifico Promocamera, osservata la forte attualità delle problematiche riguardanti le procedure relative al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la cui conoscenza è fondamentale tanto per le imprese che devono attenersi alle prescrizioni in merito quanto per i dirigenti e funzionari pubblici che devono gestirne l’operatività, ha organizzato nel prossimo mese di ottobre un percorso formativo che ha il fine di fornire le competenze giuridiche e operative per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA realizzato da Consip, suddiviso in due appuntamenti con argomenti diversificati e specificatamente dedicati: il giorno 13 è in programma il corso “Partecipare con successo al MePA ed ampliare la presenza sul mercato pubblico” riservato alle imprese e ai liberi professionisti, che potranno acquisire le conoscenze relative agli strumenti di acquisizione di Consip e delle altre Centrali di Committenza, ed alla nuova disciplina del MePA e dello SDAPA, come percorso di cambiamento che vede rinnovata l’articolazione in categorie merceologiche, le procedure di abilitazione delle Imprese, l’architettura applicativa e, infine, la Trattativa Diretta e la Richiesta di Offerta.



Sullo stesso argomento, ma riservato a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, è in programma il giorno 24 il corso "Il nuovo MEPA Consip", seminario formativo dedicato, con un taglio pratico, alla conoscenza dei nuovi strumenti di acquisizione e delle nuove categorie merceologiche disponibili, fondamentali per l’esecuzione di procedure di affidamento sul MePA in modo rapido e legittimo.



Inoltre, nel quadro delle attività necessarie alla buona conduzione aziendale, fondamentale importanza rivestono quelle relative al controllo dei costi e alle attività di gestione, Promocamera realizzerà il percorso formativo di “Pianificazione e controllo della gestione d'impresa”, strutturato per rispondere alla richiesta di strumenti e conoscenze operative per condurre al meglio le operazioni di controllo finanziario e gestionale all’interno dell’azienda.



Nei giorni 11 e 12 Ottobre è in programma il corso “Il controllo delle entrate e delle uscite. Come regolare il cash flow e migliorare la redditività”;



Nei giorni 25 e 26 Ottobre è in programma il corso “Gestire stati di crisi aziendali: la ristrutturazione ed il risanamento delle imprese”, con particolare riguardo verso gli strumenti per diagnosticare lo stato di crisi, il calo delle prestazioni aziendali, la valutazione di eventuali elementi di cambiamento, la pianificazione del percorso di ristrutturazione e risanamento aziendale.



Informazioni ed iscrizioni su www.promocamera.it o contattando gli uffici allo 079/26.38.824 (818).