Tragedia a Sassari: si siede al termine della partita di tennistavolo e si accascia privo di vita

. Tragedia durante l'incontro di serie D1 regionale di tennistavolo fra Libertas Monterosello, squadra sassarese, e il Tennistavolo Norbello.Il giocatore del Norbello, Antonello Ledda, 58 anni, di Macomer, al termine del suo primo incontro si è seduto nella panchina per riposare. A un tratto ha detto ai compagni di non sentirsi bene per poi accasciarsi. Immediato l'allarme ma i medici del 118, tempestivamente accorsi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: con ogni probabilità l'uomo è morto a causa di un infarto.