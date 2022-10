Turismo, mondiale juniores scacchi. Chessa "Prosegue il cartellone dei grandi eventi"

“Gli oltre 200 giocatori, accompagnati da 80 allenatori, in rappresentanza di più di 60 federazioni mondiali, restando a Cala Gonone per oltre 10 giorni, contribuiranno a consolidare l’andamento estremamente positivo già registrato durante la stagione estiva e confermeranno che anche i mesi di settembre e ottobre daranno indicazioni positive per un bilancio finale del 2022 e per la futura programmazione dei flussi turistici ”, ha aggiunto l’assessore Chessa.

















“Prosegue il cartellone dei grandi eventi sportivi internazionali per la promozione turistica della Sardegna con un evento scacchistico di livello mondiale, che, grazie anche alla diretta streaming, porterà l’Isola nelle case degli appassionati, in particolare nei paesi asiatici che vantano un’importante tradizione nella disciplina”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del Campionato mondiale under 20 di scacchi, che si terrà a Cala Gonone (Dorgali) dal 12 al 22 ottobre.