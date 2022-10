Avvicendamento alla Direzione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari

Cagliari. Venerdì scorso, presso la caserma “De Murtas”, il Colonnello medico Stefano Ciancia, dopo oltre quattro anni, ha ceduto la Direzione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari al Colonnello medico Fabio Cippitelli.

Il Comandante di Sanità e Veterinaria dell’Esercito, Maggior Generale Massimo BAROZZI, ha salutato il Colonnello Ciancia, ringraziandolo per il diuturno impegno dimostrato alla guida del Dipartimento e ha rivolto al Colonnello Cippitelli un augurio di un proficuo lavoro alla guida degli uomini e delle donne del Dipartimento che, orgogliosi dei loro delicati compiti istituzionali, mettono quotidianamente la loro professionalità al servizio del Paese.

Il Colonnello Ciancia, nel suo discorso di commiato, ha ringraziato il personale militare e civile del Dipartimento per il lavoro svolto e i risultati raggiunti e i Superiori per il supporto e i consigli ricevuti.