Posti gratuiti nei convitti nazionali di Sassari e Cagliari: fondi regionali per i due comuni

Complessivamente al Comune di Cagliari per il conferimento delle borse di studio è stato stanziato un finanziamento complessivo di 117 mila euro, mentre a Sassari sono stati assegnati 105 mila euro.





Stanziati ai Comuni di Cagliari e Sassari, i finanziamenti per l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti di studio, per convittori e semiconvittori, rispettivamente per i Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari. Lo ha stabilito l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu che ricorda come i convittori sono studenti iscritti alle scuole interne all'Istituto oppure esterne al medesimo, ai quali viene offerto vitto e alloggio e la possibilità di utilizzare una serie di spazi comuni per attività extracurriculari, al fine di evitare i disagi connessi al rientro quotidiano nella propria abitazione.I semiconvittori sono studenti che frequentano esclusivamente le scuole interne all'Istituto e sono coinvolti in attività che hanno inizio dopo la fine delle lezioni ordinarie, proseguono con il pranzo, con gli impegni ludico-ricreativi e con quelli didattici. La loro presenza giornaliera nell'Istituto termina con la conclusione delle suddette attività. Per l'anno scolastico 2022/2023 i Rettori dei Convitti Nazionali di Cagliari e di Sassari hanno comunicato i numeri delle borse di studio che, sulla base dei posti disponibili, intendono mettere a concorso. Per l’anno scolastico 2022/2023, l’assessore Biancareddu ha disposto di modificare, rispetto allo scorso anno scolastico, l'entità dell'importo da attribuire ai Convitti per la frequenza di posti gratuiti di studio per alunno nel modo seguente. Per il semiconvittore vengono destinati 960 euro, mentre al convittore sono assegnati 2 mila e 751 euro.