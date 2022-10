Ossi. 8denunce penali, 2sanzioni, 8 patenti ritirate: il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Otto denunce penali, due sanzioni amministrative, otto patenti ritirate, sequestrato anche dello stupefacente e un coltello. Nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Ossi impegnati in più pattuglie in un servizio dedicato al contrasto del reato di guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche e psicotrope hanno sorpreso diversi automobilisti con un tasso alcolemico oltre il limite consentito. Controllati circa cinquanta conducenti di questi sette sono risultati avere un tasso alcolemico oltre i limiti legali, a loro carico sono scattati i deferimenti.I militari hanno anche trovato un conducente in possesso di una modica quantità di stupefacente con a bordo un passeggero che deteneva senza giustificato motivo un coltello a serramanico di 18 centimetri circa.