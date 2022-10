Valledoria, venerdì la presentazione del progetto Ampurias

Numerosi e interessanti i contributi previsti a seguire: L'INSEDIAMENTO UMANO NEL TERRITORIO DI VALLEDORIA: DALLE ORIGINI A OGGI di Domingo Dettori, archeologo ufficio beni culturali della diocesi di Tempio Ampurias; ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DI VALLEDORIA tema approfondito da Gabriella Gasperetti, funzionario archeologo della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Seguiranno: DA L'EMPORION AD AMPURIAS nell’analisi di don Francesco Tamponi, direttore ufficio beni culturali della diocesi di Tempio Ampurias e chiuderà IL SIMULACRO LIGNEO DI SAN PIETRO APOSTOLO DI AMPURIAS con Alessandro Ponzeletti, docente di storia dell'arte moderna dell'accademia di belle arti Mario Sironi di Sassari.













E' in programma venerdì 7 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Valledoria, alle 17, la presentazione del progetto Ampurias. Un progetto che ruota attorno alla valorizzazione del patrimonio culturale ed archeologico del comune di Valledoria. Per un tema di grande importanza in termini di crescita dell’appeal di tutto il territorio.L’incontro, organizzato dall'amministrazione comunale di Valledoria, dall'ufficio beni culturali della Diocesi Tempio-Ampurias e dal Ministero della Cultura, sarà introdotto dagli interventi del sindaco Marco Muretti, dell’assessore al turismo Marco Mazzei e moderato da Bruno Billeci, soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro.