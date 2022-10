Camera di commercio di Sassari, webinar:“Quanto la tua impresa è vulnerabile ad attacchi di rete?"

Sassari. Aiutare gli imprenditori a prendere coscienza dei possibili attacchi informatici cui la propria azienda è potenzialmente esposta e ad intervenire tempestivamente per correggere eventuali situazioni rischiose, salvaguardando così la propria operatività e gli asset aziendali. Sono questi gli obiettivi del webinar informativo in programma il prossimo 11 ottobre alle ore 10.L’esposizione cyber di un’azienda è l’impronta digitale lasciata da ogni attività eseguita sulla rete Internet. Ogni impresa utilizza molti strumenti digitali per operare nel proprio business: per aumentare la propria visibilità sul web, per comunicare con clienti e fornitori, per gestire le proprie informazioni e per condividere dati sulla rete. Sito web, e-mail aziendali, e-mail personali, infrastrutture informatiche non sempre aggiornate sono tutti elementi che possono diventare porte di accesso all’azione di criminali informatici e di cui l’azienda deve essere consapevole per minimizzare i rischi.I dati rilevati dal PID-Osserva, Osservatorio nazionale dei PID – Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio, dimostrano come le imprese di tutti i settori stiano investendo in tecnologie per la cybersecurity, una delle 9 tecnologie previste dal piano Transizione 4.0 del MISE: le imprese che hanno dichiarato di avere tecnologie per difendersi da cyber attacchi sono passate dal 27% del 2018 a 36% del 2021.In questo quadro l’Ente camerale, tramite il Punto impresa digitale e il suo I-Lab e in collaborazione con Infocamere - la società delle Camere di Commercio per l’innovazione digitale - ha organizzato un evento informativo in programma l’11 ottobre alle ore 10:00 dal titolo: “Quanto la tua impresa è vulnerabile ad attacchi di rete?”.L’obiettivo dell’evento, in modalità webinar su piattaforma Zoom, è sensibilizzare e informare le imprese del territorio per renderle maggiormente consapevoli dei potenziali rischi in ambito Cyber Security derivanti dall’esposizione di dati in rete.L’incontro sarà inoltre occasione di approfondimento su misure e strumenti di prevenzione e di analisi della vulnerabilità aziendale con il nuovo servizio del Punto Impresa Digitale (PID) “Checkup Sicurezza IT”, lanciato da InfoCamere e da Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica del Sistema camerale, Unioncamere ed ENEA.Servizio rivolto alle micro, piccole e medie imprese, attraverso il quale si può misurare il livello di esposizione ad attacchi informatici ottenendo suggerimenti e contromisure da adottare.Per partecipare al webinar, è necessario iscriversi al seguente link: