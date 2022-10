Domani in via Milano 26 la giornata finale del secondo torneo "Città di Sassari" di padel

Il torneo Città di Sassari di padel è evento di aggregazione funzionale al divertimento di tutti, grandi e piccini. Ci saranno punti di ristoro per gli atleti in gara, aree dedicate e gonfiabili per i bambini e le bambine, la musica, il grande spettacolo del padel e una gran voglia di spensieratezza e leggerezza. Appuntamento a domani: finalissime in programma intorno alle ore 20.













Domani, sabato 8 ottobre, andrà in scena la giornata conclusiva della seconda attesissima edizione del torneo “Città di Sassari” di padel (rinviata causa pioggia), manifestazione patrocinata dal Comune di Sassari organizzata dall'Associazione "A tutto Padel" sui campi dello "Sporting Padel Sassari" di via Milano 26.Una giornata di sport patrocinata dal Comune di Sassari che avrà nel concetto di inclusione (sociale) e partecipazione le sue chiavi di volta, nel coinvolgimento dei disabili una volontà espressa e ribadita, e nella disciplina il motore che genera entusiasmo e amplifica il messaggio.Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’Associazione "A tutto padel" in collaborazione con l’Asd Sporting Padel Sassari ha scelto di dare vita ad un nuovo capitolo di questa nuova affascinante e sempre più diffusa pagina di sport, organizzando appunto la seconda edizione del torneo fra importanti conferme e tante novità.Sui campi di via Milano, nella prima giornata di gare e qualificazioni alle fasi finali, sono scesi parallelamente in campo i protagonisti del torneo maschile, del torneo femminile e di quello junior (under 14), per un totale di oltre 200 atleti provenienti da ogni angolo di Sardegna. Domani si replica, ma in palio ci sarà il gradino più alto del podio.Non solo, perché in entrambe le giornate riflettori ed attenzione saranno rivolti anche al “Progetto PadelAbile”, iniziativa di inclusione sociale che regalerà al pubblico del torneo una esibizione immaginata ad hoc a cura di un folto gruppo di ragazzi della Cooperativa Sociale Edupè. Anche quest’anno, a margine della manifestazione, è stata organizzata una lotteria di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto a Edupèe alle sue attività.Fulcro dell'idea è il puro e semplice divertimento, derivante in primis dalla pratica sportiva e, conseguentemente, dalla buona riuscita del torneo che solo la pioggia ha "stoppato" salvo poi lasciare spazio al bel tempo e ad una nuova giornata di padel e finalissime programmata appunto per domani in via Milano.